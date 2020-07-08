Каждая кнопка онлайн калькулятора имеет свое назначение. Стандартные кнопки включают цифры от 0 до 9, а также арифметические операции — сложение, вычитание, умножение и деление. В научных калькуляторах появляются дополнительные кнопки для работы с корнями, степенями, синусами и косинусами.

Основные кнопки:

AC — очистить все данные.

— очистить все данные. +/- — изменить знак числа.

— изменить знак числа. √ — извлечь квадратный корень.

— извлечь квадратный корень. x² — возведение в квадрат.

— возведение в квадрат. π — число пи.

Эти функции позволяют решать задачи различной сложности, будь то вычисление квадратного корня или работа с дробями.